Incêndios. Operacionais fazem trabalhos de aumento de perímetro de proteção no Fundão

por Antena 1

Paulo Novais - Lusa

No incêndio do Fundão que segue incontrolável esta manhã, o trabalho da noite teve dois objetivos: evitar que se abrissem novas frentes de fogo e que alguma delas se virasse para a cidade do fundão, o que não é uma impossibilidade nesta altura.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, explicou à Antena 1 qual foi o trabalho desenvolvido toda a noite no concelho no sentido de conter a viagem do incêndio para novas paragens.

Paulo Fernandes tem repetido o apelo a cada dia que passa: o Fundão precisa de mais meios humanos e aéreos para não colocar na linha das chamas novas localidades.

A situação no Fundão continua muito grave.

