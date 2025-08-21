Incêndios. Operacionais fazem trabalhos de aumento de perímetro de proteção no Fundão
Paulo Novais - Lusa
No incêndio do Fundão que segue incontrolável esta manhã, o trabalho da noite teve dois objetivos: evitar que se abrissem novas frentes de fogo e que alguma delas se virasse para a cidade do fundão, o que não é uma impossibilidade nesta altura.
Paulo Fernandes tem repetido o apelo a cada dia que passa: o Fundão precisa de mais meios humanos e aéreos para não colocar na linha das chamas novas localidades.
A situação no Fundão continua muito grave.