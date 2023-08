Incêndios. Presidente da Proteção Civil assinala que 60% das verbas são aplicadas em prevenção

Duarte Costa afirmou que, em 2018, 80 por cento das verbas eram gastas no combate e apenas 20 por cento na prevenção.



"Este ano, pela primeira vez, o Governo conseguiu mudar este paradigma e estamos a investir 60 por cento para a prevenção e 40 por cento para o combate", afirmou.



"Temos trabalhado muito na prevenção e na estratégia", garantiu, explicado que é preciso, no entanto, "ter paciência" para a obtenção de resultados.



"Temos que ter a paciência porque temos de esperar os melhores resultados da prevenção a longo prazo", afirmou.



Duarte Costa explica que este aumento no investimento na prevenção "começa agora a dar alguns resultados, mas vai demorar tempo" até se ver resultados efetivos.