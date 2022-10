Independência do poder judicial dois dias em debate

O programa de dois dias abre com intervenções do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, do vice-presidente do CSM, o juiz conselheiro José Sousa Lameira, e da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.Além de outras participações, no último dia haverá uma mesa redonda na qual participam a provedora de Justiça Maria Lúcia Amaral.O encontro é encerrado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo juiz conselheiro Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerência, do CSM.