INEM e Liga de Bombeiros acordam reforço de meios com foco na margem sul

c/ Lusa

O INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses acordaram esta quinta-feira um reforço de meios permanentes ao serviço da emergência médica, ainda não quantificado, mas que inicialmente se vai focar em responder a constrangimentos na margem sul de Lisboa.A reunião “foi bastante profícua”, disse aos jornalistas o presidente do INEM, avançando que a principal solicitação do instituto foi “um reforço dos meios na margem sul do Tejo” e a Liga disponibilizou-se para tal.“Identificámos hoje de forma clara que temos constrangimentos principalmente na cidade de Lisboa, na Área Metropolitana de Lisboa, mas”, acrescentou Luís Mendes Cabral.“Vai haver um reforço permanente de vários meios em vários locais e foi isso que estivemos este tempo todo a discutir: local a local, quais os sítios em que há necessidade de haver esse reforço permanente”, explicou.O reforço “será por nós também contratualizado, porque, dentro do que foi definido em termos de prioridades”."Em todas as outras situações em que for necessário esse reforço, nomeadamente na cidade de Lisboa, muitas das situações passam [...] por transformar ambulâncias que são contratualizadas pelo INEM, do ponto de vista sazonal, ou seja, que são apenas, numa determinada altura do ano, transformar essas ambulâncias em ambulâncias definitivas".O presidente do INEM sublinhou que o caráter esporádico desses contratos "cria alguma instabilidade no relacionamento laboral dos corpos de bombeiros com os tripulantes" e que transformar os contratos sazonais em contratos permanentes aumenta a disponibilidade de meios para o INEM.Pelo menos três pessoas morreram esta semana depois de terem ligado para o INEM a pedir socorro e os meios não terem chegado a tempo.Sobre, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, disse este “é um problema que é do INEM, mas no que se refere aos corpos de bombeiros nós precisamos de aprofundar um pouco mais tecnicamente”.