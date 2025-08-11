Infarmed espera que distribuição de medicamento para gota seja normalizada no final de agosto

Segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento, são consumidas cerca de 20 mil embalagens por mês deste fármacos, mas os constrangimentos registados este ano na produção levou a que várias farmácias deixassem de ter o medicamento e que fosse preciso fazer gestão de- conforme retratou esta manhã a reportagem da Antena 1

O diretor da unidade da gestão de disponibilidade do Infarmed, Nuno Simões, diz à rádio pública que o problema está a ser resolvido: "Prevemos que o mercado esteja plenamente abastecido a partir do final do mês de agosto ou início de setembro".





Nuno Simões sublinha que o mercado "não esteve totalmente desabastecido", mas reconhece que houve uma quantidade no mercado "bastante inferior às quantidades normais".





Depois de encontrar um novo fabricante francês, cerca de 10 mil embalagens ficam disponíveis a partir de amanhã nas farmácias, e o Infarmed afirma que, pela primeira vez, o novo fármaco vai poder ser levantado com a mesma receita do medicamento anterior mantendo a comparticipação. Nesta fase, apenas será possível levantar uma embalagem por utente, que passa a ter 30 comprimidos em vez dos 20 que eram habituais.

O fecho da fábrica na Roménia causou problemas na distribuição este ano, assumiu à Antena 1 o laboratório Jaba Recordati, que destribui o medicamento em Portugal.





O Infarmed já tinha esclarecido à Antena 1 que foi notificado pelo laboratório da "rutura de abastecimento até março de 2026, por constrangimentos no fabrico".



"A notificação foi efetuada em fevereiro de 2025, e desde então, o Infarmed tem articulado com a empresa e com os parceiros europeus para garantir a disponibilidade deste medicamento", escreve a Autoridade Nacional do Medicamento.



Depois de aprovada em abril uma primeira autorização, que vinha de Itália mas que teve problemas logísticos, o Infarmed deu uma segunda autorização para a "utilização excecional de uma apresentação rotulada em francês, com distribuição prevista a partir desta semana".





Esta segunda-feira já foi disponibilizada às farmácias uma circular com as novas normas para a comercialização deste medicamento.