Infarmed espera que distribuição de medicamento para gota seja normalizada no final de agosto

por Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Filipe Silva - RTP

O Infarmed prevê que a partir do final deste mês esteja normalizada a distribuição do medicamento Colchicine, para tratar a gota e outras doenças auto-imunes.

Segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento, são consumidas cerca de 20 mil embalagens por mês deste fármacos, mas os constrangimentos registados este ano na produção levou a que várias farmácias deixassem de ter o medicamento e que fosse preciso fazer gestão de stock - conforme retratou esta manhã a reportagem da Antena 1.

O diretor da unidade da gestão de disponibilidade do Infarmed, Nuno Simões, diz à rádio pública que o problema está a ser resolvido: "Prevemos que o mercado esteja plenamente abastecido a partir do final do mês de agosto ou início de setembro". 

Nuno Simões sublinha que o mercado "não esteve totalmente desabastecido", mas reconhece que houve uma quantidade no mercado "bastante inferior às quantidades normais".

O fecho da fábrica na Roménia causou problemas na distribuição este ano, assumiu à Antena 1 o laboratório Jaba Recordati, que destribui o medicamento em Portugal.
Depois de encontrar um novo fabricante francês, cerca de 10 mil embalagens ficam disponíveis a partir de amanhã nas farmácias, e o Infarmed afirma que, pela primeira vez, o novo fármaco vai poder ser levantado com a mesma receita do medicamento anterior mantendo a comparticipação.
Nesta fase, apenas será possível levantar uma embalagem por utente, que passa a ter 30 comprimidos em vez dos 20 que eram habituais.

O Infarmed já tinha esclarecido à Antena 1 que foi notificado pelo laboratório da "rutura de abastecimento até março de 2026, por constrangimentos no fabrico".

"A notificação foi efetuada em fevereiro de 2025, e desde então, o Infarmed tem articulado com a empresa e com os parceiros europeus para garantir a disponibilidade deste medicamento", escreve a Autoridade Nacional do Medicamento.

Depois de aprovada em abril uma primeira autorização, que vinha de Itália mas que teve problemas logísticos, o Infarmed deu uma segunda autorização para a "utilização excecional de uma apresentação rotulada em francês, com distribuição prevista a partir desta semana".  

Esta segunda-feira já foi disponibilizada às farmácias uma circular com as novas normas para a comercialização deste medicamento.

