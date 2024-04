Influencer. Paula Teixeira da Cruz diz que MP foi posto em causa pela segunda vez

Em entrevista à Antena 1, a antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, diz que a justificação para os "erros" do Ministério Publico têm por base a reforma do Estatuto dos magistrados do MP que o PS levou a cabo em 2019, e que tem que ser repensada.Paula Teixeira da Cruz diz temer que esta turbulência no sistema judiciário, seja perigosa para a democracia pois pode dar motivar ingerências politicas na justiça.