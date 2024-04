Iniciativa Liberal quer chamar jovens para a política

Aproveitando a noite académica, na quarta-feira, Rui Rocha e João Cotrim de Figueiredo andaram pelos bares junto à Universidade do Minho numa ação de sensibilização dos jovens estudantes para a importância de irem às urnas.

A iniciativa foi marcada para o dia em que foi lançado o último Eurobarómetro antes das Europeias, que indica que em Portugal 82% da população entre os 15 e 24 anos não sabe a data das eleições.

"Infelizmente, não só é preocupante, como não é muito surpreendente", disse à Lusa João Cotrim de Figueiredo.

Para o candidato da IL, o desconhecimento não tem apenas a ver com a data das eleições mas também com a importância das matérias europeias para a vida das famílias portuguesas.

Por isso, disse que é "responsabilidade dos políticos e dos partidos" irem para o terreno sensibilizar para a necessidade de participar nas eleições e para a importância dos temas europeus.

"É, em parte e por causa disso também, que estamos aqui em Braga a aproveitar a noite académica, em que muito jovens estão na rua, para sensibilizar e esperar que eles o façam junto do resto das suas famílias para a importância de irem votar", referiu.

Lembrou que as eleições estão marcadas para 9 de junho, mas há também a possibilidade de votar no dia 2, pelo que o fim de semana prolongado "não pode servir de desculpa" para a abstenção.

O partido dos jovens

Também o presidente da IL, Rui Rocha, manifestou preocupação com os dados do Eurobarómetro, que demonstram existir "ainda muita falta de informação" quanto à data das Europeias e quanto à própria natureza da eleição.

"Eu creio que há muito trabalho a fazer, mas estamos ainda a mais de um mês e meio das eleições e é natural que, à medida que nos vamos aproximando da data, as pessoas fiquem mais atentas", admitiu.

Sublinhando que a IL "é o partido dos jovens", Rui Rocha enfatizou a importância da "arruada" pelos bares junto da Universidade do Minho.

"Este tipo de presença é muito importante para sensibilizarmos os jovens para a importância de votar no dia 9 de junho, por um lado, e, por outro lado, a IL é o partido dos jovens e, portanto, faz todo o sentido que estejamos aqui com eles, é sempre um público com quem estamos com particular gosto", apontou.

Para as eleições de junho, a IL fixou como principal objetivo a eleição, pela primeira vez, um deputado liberal português para o Parlamento Europeu.