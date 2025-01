Inquérito à Santa Casa de Lisboa ouve ex-vice-provedor

Fernando Pais Sousa Afonso é o primeiro a depor presencialmente e o seu nome faz parte de uma lista de 119 pessoas que serão ouvidas nacomeçando com a provedoria de Santana Lopes, e procurar “apurar responsabilidades políticas”.Num documento com 31 páginas, a que a Lusa teve acesso, Santana Lopes lamentou ser o primeiro a ser ouvido, tendo em conta que a internacionalização dos jogos sociais é posterior ao seu mandato.A lista de nomes inclui, além de Santana Lopes, os ex-provedores Edmundo Martinho, Ana Jorge e o atual provedor Paulo de Sousa.A comissão de inquérito foi aprovada, em 21 de junho de 2024, pela Assembleia da República depois de Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda terem apresentado, individualmente, propostas nesses sentido.Tomou posse em 18 de setembro, mas o início das audições acabaria adiado para depois da discussão do Orçamento do Estado para 2025, por decisão da maioria dos grupos parlamentares.