Inquérito. Portugueses defendem que feriado do 25 de Abril deve continuar a ser comemorado

A comemoração do 25 de Abril e a importância do feriado é defendida por uma larga maioria dos inquiridos pela Universidade Católica (CESOP).De acordo com o relatório, 69 por cento das mulheres classificaram o feriado como “muito importante”, mais 13 pontos percentuais do que os homens. Por sua vez, entre os inquiridos que deram esta resposta, 58 por cento tinham o ensino superior e 71 por cento tinham habilitações inferiores ao terceiro ciclo.Entre as razões mais apontadas para a necessidade de se continuar a comemorar a Revolução de Abril estão a valorização dos princípios da Liberdade e da Democracia; a celebração e preservação dos valores e conquistas de Abril; a passagem de testemunho às gerações futuras e a importância de se conhecer e honrar a História de Portugal.Considerando apenas as respostas que classificaram o feriado do 25 de Abril como “muito importante”, as percentagens dos partidos de esquerda variaram entre 65 e 90 por cento. Já entre os partidos da direita, as percentagens variam entre 31 e 82 por cento, sendo a cotação mais baixa relativa ao CDS-PP e a mais alta ao IL.

O relatório ressalva, no entanto, que o cruzamento por voto nas últimas legislativas deve ser lido com especial cuidado devido ao reduzido número de inquiridos em alguns segmentos.

Questionados sobre como costumam celebrar o feriado, 28 por cento dos inquiridos responderam comemorar a data em privado, 27 por cento disseram limitar-se a aproveitar o feirado para descanso e lazer e 20 por cento admitiram que procuram que seja um dia normal. Apenas oito por cento disseram celebrar a data e participar regularmente em comemorações públicas.

60% dos inquiridos consideram muito importante a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril

A importância da celebração desta efeméride é particularmente valorizada, mais uma vez, pelas mulheres, pelos menos instruídos e pelos portugueses com 34 ou menos anos e maiores de 65.Cruzando os dados pelos diferentes partidos políticos, a CDU é aquele que atribui uma maior importância à celebração dos 50 anos da Revolução (87 por cento), seguindo-se o PAN (79 por cento), o PS (77 por cento) e o BE (70 por cento).

Entre a lista de ações e atividades propostas para a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, as que reúnem apoio maioritário são: acesso livre a atividades culturais; programas educativos sobre a Revolução; cerimónias oficiais de caráter nacional; filmes e/ou sérias alusivas à data; exposições e conferências e eventos de âmbito mais local ou regional.