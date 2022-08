Inteligência Artificial para evitar fugas de água

As fugas de água na rede pública de abastecimento são grandes causadoras de desperdício e verificam-se em 80 por cento do território nacional. Perante a grave situação de seca que o país atravessa, o problema assume ainda mais importância. Um projeto do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra pretende resolver esta questão com recurso à Inteligência Artificial.