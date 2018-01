"Internados CUF Descobertas devem estar alerta", diz diretor clínico

Foto: Direitos Reservados

O director clínico adjunto, Paulo Gomes, admite que foco pode estar dentro das instalações e pede às pessoas que estiveram internadas no hospital para estarem de alerta a sintomas como febre, tosse seca, e falta de ar.



O apelo é deixado pelo hospital depois dos quatro casos de legionella identificados durante o fim de semana.



O hospital CUF Descobertas já reforçou as medidas de segurança.



As quatro mulheres diagnosticadas com a doença continuam internadas, em situação estável e com prognóstico positivo.