Intervenção de Bordalo II. SSI diz que responsabilidade é do "empreiteiro da obra" e empresa privada de segurança

O responsável adianta que a responsabilidade de vigilância daquela área é da PSP, mas que, uma vez que ainda decorrem “trabalhos de construção na zona do palco”, o espaço “ainda não é considerado um espaço público”.





Assim, a responsabilidade é "do empreiteiro da obra, bem como da empresa privada contratada para o serviço de segurança", considera o secretário-geral do SSI.





"Nesta fase, o fluxo de construção obriga à entrada e saída de muitos funcionários nas diferentes áreas do recinto", acrescenta em comunicado.







Adianta ainda que o plano setorial de segurança do Parque Tejo "só será colocado em vigor a partir do momento em que a obra estiver concluída".





O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna sublinha também que "será efetuada uma vistoria aos recintos por parte da PSP" antes dos eventos da próxima semana e logo após a implementação do plano setorial de segurança.







Estes recintos "só serão abertos após confirmação de que reúnem as condições necessárias de segurança", lê-se no comunicado enviado às redações.





"O SSI encontra-se a acompanhar de perto a situação e a articular com a PSP as medidas necessárias a acautelar a segurança do recinto", conclui ainda o SSI.







Na quinta-feira, o artista plástico português Bordalo II partilhou a intervenção "Walk of Shame" (Passadeira da Vergonha) com representações de notas de 500 euros no altar-palco do Parque Tejo, em Lisboa.





O objetivo do artista foi criticar os gastos com a Jornada Mundial da Juventude.





Em declarações à RTP, Bordalo II diz que não faltou ao respeito ao Vaticano ou aos crentes, mas que quis apenas chamar a atenção para o investimento de muitos milhões de euros no evento.