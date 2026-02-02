Intoxicação originada por gerador faz dois feridos no concelho de Porto de Mós

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, explicou tratar-se de intoxicação por monóxido de carbono originada por um gerador, na freguesia de Alqueidão da Serra.

O ferido grave é um homem de 64 anos e o ferido ligeiro é uma mulher de 62 anos, tendo sido ambos transportados para o hospital.

A situação ocorreu pelas 03:00, no lugar de Covas Altas, adiantou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

No domingo, um homem morreu por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador, no concelho de Leiria.

No mesmo dia, em Alcobaça, uma intoxicação com origem num gerador afetou nove pessoas, cinco das quais em estado grave.