Intruso entra na cadeia de Alcoentre e deixa telemóveis, álcool e droga

Fonte do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) adiantou à agência Lusa que o intruso conseguiu fugir aos elementos da guarda em serviço.

O incidente ocorreu por volta das 05:00, quando "foi novamente detetado" um intruso no interior da zona prisional da cadeia de Alcoentre, no concelho da Azambuja.

O intruso fugiu, mas os guardas conseguiram perceber que ele teria atirado um saco para dentro de uma das camaratas do estabelecimento prisional, localizado no interior de uma "quinta de fácil acesso".

Ao fazerem uma busca, de imediato detetaram um saco com diversos produtos ilícitos, referiu o presidente do SNCGP.

De acordo com Frederico Morais, o saco apreendido continha 30 telemóveis novos, ainda embalados, com os respetivos carregadores, uma corda, bebidas alcoólicas e vaporizadores com a droga sintética designada K4 - que antigamente era feita entrar impregnada em folhas de livros ou de cartas, mas como foi detetada é agora introduzida através de pulverizadores com líquido.

Há cerca de um mês e meio, os guardas de Alcoentre detetaram um outro intruso a deixar "um saco com diverso material ilícito", como telemóveis, vaporizadores e facas, que após a ameaça de tiros disparados para o ar acabou por ser capturado e entregue à GNR local.

O dirigente sindical disse à Lusa que este é o terceiro incidente do género no último ano, a somar a uma fuga de dois reclusos, a 07 de julho passado, e ao facto de o portão ter estado aberto durante três meses (do final de fevereiro a meados de maio) devido a uma avaria e a esperar autorização de arranjo por parte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Frederico Morais atribui esta insegurança à carência de guardas, o que obriga à desativação de alguns postos, e da alegada má gestão do diretor do estabelecimento prisional, que segundo o sindicalista dá prioridade à produção e venda de vinho produzido na quinta, ao invés dos problemas graves de segurança.

"Se fosse o vinho que a cadeia produz e vende, os problemas já estavam resolvidos, mas como é segurança ninguém quer saber", afirmou o dirigente sindical, dizendo não perceber como é que, após todos os incidentes e falhas, a DGRSP mantém o diretor em funções.

O SNCGP pede a intervenção direta e urgente da ministra da Justiça nos serviços prisionais, pois "alguém terá de resolver as questões de falta de segurança nas cadeias" portuguesas.

O sindicato reforça que o Estabelecimento Prisional de Alcoentre "sofre atualmente de uma elevada falta de efetivo, que leva à sobrecarga do pessoal do Corpo da Guarda Prisional, que se vê privado do gozo de tempos de descanso compensatório por trabalho extraordinário realizado".

"Todos os elementos têm de realizar trabalho extraordinário, por vezes não remunerado, para garantir a segurança do estabelecimento prisional", vincou, acrescentando que "os guardas afirmam que conseguem garantir a segurança do estabelecimento, mas estão perto de chegar a um ponto de rutura pelo elevado esforço a que estão diariamente sujeitos".