Inundações de casas e estradas. Chuva faz estragos nos Açores
Chuva forte e persistente deu este sábado origem a mais de 20 ocorrências na Ilha de São Miguel, nos Açores, segundo dados da Proteção Civil. Há registo de inundações em casas e estradas, transbordo de ribeiras e pelo menos uma derrocada.
Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes para apoio e resolução das diferentes situações.
Em Leiria, abateu parte da estrada junto à principal praça da cidade e uma viatura de transporte de mercadorias acabou mesmo por cair no buraco, sem notícia de vítimas.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso laranja os distritos Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu e sob aviso amarelo Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Porto e Santarém.
Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande são os concelhos mais afetados pelo mau tempo.
A chuva forte abateu-se também sobre algumas zonas de Portugal continental - a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já registou mais de 120 ocorrências, a maioria na região centro.
