Inundações de casas e estradas. Chuva faz estragos nos Açores

Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande são os concelhos mais afetados pelo mau tempo.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RTP Açores (@rtpacores)



A chuva forte abateu-se também sobre algumas zonas de Portugal continental - a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já registou mais de 120 ocorrências, a maioria na região centro.

Em Leiria, abateu parte da estrada junto à principal praça da cidade e uma viatura de transporte de mercadorias acabou mesmo por cair no buraco, sem notícia de vítimas.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso laranja os distritos Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu e sob aviso amarelo Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Porto e Santarém.



Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes para apoio e resolução das diferentes situações.