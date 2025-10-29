País
Inundações no Algarve. Tempo ainda "zangado" traz mais chuva, vento e trovoada
A previsão meteorológica não promete melhorias pelo menos até às 15h00 desta quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para vermelho o aviso no Algarve, até às 10h00, por causa da precipitação. Até às 15h00 o aviso passa a laranja.
Portugal continental e o arquipélago dos Açores vão viver mais um dia sob a forte influência de uma depressão atlântica. Quer isto dizer que o IPMA prevê chuva forte e trovoadas, em especial no centro e sul do país.
Alexandra Fonseca, do IPMA, chama à atenção para o caso algarvia nas próximas horas. O IPMA colocou em aviso laranja, o segundo mais grave os distritos de Setúbal, Évora e Beja. A previsão é de chuva forte até ao meio-dia.
Ainda de acordo com a página eletrónica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão sob aviso amarelo os distritos de Santarém e Lisboa até ao meio-dia.
O comando sub-regional do Algarve da Proteção Civil adianta que a chuva que caiu ao início da manhã, no distrito de Faro, provocou pedidos de ajuda "para muitos dos locais onde se têm verificado inundações, sobretudo em Faro e Vila Real de Santo António".A chuva forte também está a dar alguns problemas em Olhão. Quanto à previsão de vento, as rajadas de vento podem chegar aos 90 quilómetros por hora, para além do mar agitado, sobretudo no Algarve.
Os distritos de Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo mas até às 15h00.
Na Madeira, a Capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de mau tempo, nomeadamente para agitação e vento fortes, emitidos para a orla marítima da Madeira.
A Autoridade Marítima Regional avisa, ainda assim, "apesar do cancelamento, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções, por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade".
Os estragos
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 12h00 de terça-feira e as 7h00 de hoje mais de 800 ocorrências.
A maioria das ocorrências foi provocada por quedas de árvores e estruturas, inundações da via pública e habitações e limpezas de via.
"A maioria das ocorrências foi registada na Grande Lisboa, mas ainda não temos uma contabilização atualizada. Na Península de Setúbal (111), na região da Lezíria do Tejo (101), no Médio Tejo (31), no Oeste (20) e as outras espalhadas por outras regiões do país", disse à Lusa Paulo Santos, da ANEPC.
Verifique a atualização das informações do IPMA aqui.
