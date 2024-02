O ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado faria chegar aos empresário Avelino Farinha e Custódio Correia documentos e informações internas do Governo Regional da Madeira antes mesmo de serem do domínio público.

Isto numa altura em que Calado era vice-presidente do Governo Regional.



A afirmação consta do despacho do juiz de instrução criminal, a que a RTP teve acesso.