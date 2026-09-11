Embora seja difícil dizer que o "risco é zero", estes sistemas "estão completamente protegidos" e é preciso "alguém carregar num botão". O risco é, por mais difícil que seja, que estes sistemas e agentes se comecem a melhorar a si próprios.





Considerando a concorrência entre grandes tecnológicas, e até Estados, é garantir regulamentação da utilização da Inteligência Artificial.

Com as questões de segurança e de controlo dos agentes de IA no debate do dia, o antigo presidente do Instituto Superior Técnico considerou necessário explicar como é que a humanidade podia ficar em risco.Quando nós usamos um agente de IA, como o ChatGPT por exemplo, para organizar uma viagem, todo o processo acontece com interação na Internet., explicou o investigador, numa entrevista à RTP.Nos recentes casos divulgados de alegada falta de controlo da IA, esclareceu Arlindo Oliveira, queContudo, o investigador não considera que tenha ocorrido completamente fora do controlo humano, uma vez que estes agentes "tinham sido colocados num certo ambiente para serem testados, para serem testadas as suas capacidades como a de determinarem falhas em software"., esclareceu.E, nesse sentido, "acabaram por decidir que o melhor era ganhar acesso à Internet e fazer um bocadinho de batota em máquinas que podiam ter estas soluções".Deste processo para uma operação de hacking e para risco de extermínio da Humanidade é "um salto grande", considerou, admitindo que "não é concetualmente impossível". Ainda assim, o investigador acha que seja difícil."Podemos imaginar, por exemplo, que a um conjunto destes agentes é lhes dada uma missão para criarem um novo vírus fatal e eles, na sua pesquisa, descobrem uma sequência que criaria um vírus que podia ser fatal para a Humanidade", apresentou, dando ainda exemplos como cibersegurança, a invasão de sistemas críticos de energia ou de água., acrescentou. "Podemos ainda imaginar cenários mais distópicos; podemos imaginar que estes agentes conseguem entrar nos sistemas de controlo de armas nucleares e desencadear uma guerra nuclear".