Investigadores do Técnico premiados por aplicação móvel para agricultores

O protótipo da aplicação VirtuaCrop, criado por Ricardo Teixeira e Tiago Morais, investigadores do Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia do IST, em Lisboa, foi distinguido com um dos prémios do concurso #myEUspace, promovido pela Agência da União Europeia para o Programa Espacial.

Em comunicado hoje divulgado, o IST destaca que a aplicação móvel "fornece aos agricultores informação sobre as suas explorações em tempo real, como por exemplo dados de matéria orgânica no solo ou estado nutricional do solo".

Segundo o IST, o agricultor "apenas tem que tirar uma fotografia do solo que pretende analisar" e ao fazê-lo "são aplicados algoritmos de aprendizagem automática desenvolvidos a partir de dados de satélite que fornecem uma estimativa adaptada à exploração" tendo por base as cores da fotografia.

Os resultados são depois calculados na `cloud` (computação em nuvem, tecnologia que permite acesso remoto a programas, arquivos e serviços por meio da internet) e mostrados ao agricultor no visor do telemóvel.

O IST adianta que se trata da "primeira ferramenta a potenciar o telemóvel como instrumento de recolha de dados e visualização imediata de resultados", que permite "fornecer informação agronómica apenas com uma fotografia, dispensando análises laboratoriais de solo ou o uso de sensores adicionais".

Uma versão da aplicação encontra-se disponível no sistema operativo Android e pode ser requisitada para teste por agricultores a partir da página www.virtuacrop.com.

A equipa do IST pretende angariar financiamento adicional que permita tornar a aplicação num produto comercial que tenha "elementos adicionais úteis para os agricultores, como recomendações de fertilização e a avaliação do estado e produtividade das culturas".

A Agência da União Europeia para o Programa Espacial lançou em 2021 o concurso #myEUspace para apoiar o desenvolvimento de soluções comerciais inovadoras, como aplicações móveis ou soluções baseadas em `hardware` que beneficiam dos programas europeus de navegação por satélite Galileo e observação da Terra Copernicus.

O protótipo do IST venceu na categoria "Agricultura por Satélite".