País
IPMA alarga período de aviso amarelo para nove distritos devido ao calor
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o período do aviso amarelo devido à previsão de tempo quente em nove distritos, até às 19h00 de segunda-feira.
Na sexta-feira, o IPMA informara que os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal, irão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Hoje, o Instituto atualizou os avisos, que entraram em vigor já este domingo. O final do aviso, porém, foi alargado para a totalidade dos nove distritos até às 19h00 de segunda-feira. A partir deste sábado, o IPMA prevê uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica que deverá provocar uma "subida gradual de temperatura" com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo.
Segundo o Instituto, a subida gradual de temperatura deve-se "à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica".
"A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus na generalidade do território do continente, aproximando-se de 38 graus em alguns locais, nomeadamente do Alentejo e Vale do Tejo", prevê o IPMA.
A temperatura mínima, acrescenta o instituto, "também registará uma pequena subida, não descendo de 20 graus em alguns locais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Vale do Tejo e sotavento algarvio".
De acordo com o IPMA, este episódio de tempo quente "será caracterizado essencialmente" pela sua duração, "com elevada probabilidade de vir a configurar uma onda de calor em grande parte do território".
"Apesar dos valores previstos da temperatura máxima serem menos elevados que os registados em alguns episódios neste verão, serão substancialmente superiores aos valores médios para a segunda quinzena de setembro", aponta.
Agravamento do risco de incêndio
Face a esta previsão de uma subida acentuada das temperaturas, as autoridades redobraram os avisos para o risco de incêndios.
Diante deste cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil veio alertar, na sexta-feira, para os riscos inerentes a queimas, queimadas e outros trabalhos agrícolas.
c/Lusa
Hoje, o Instituto atualizou os avisos, que entraram em vigor já este domingo. O final do aviso, porém, foi alargado para a totalidade dos nove distritos até às 19h00 de segunda-feira. A partir deste sábado, o IPMA prevê uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica que deverá provocar uma "subida gradual de temperatura" com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo.
Segundo o Instituto, a subida gradual de temperatura deve-se "à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica".
"A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus na generalidade do território do continente, aproximando-se de 38 graus em alguns locais, nomeadamente do Alentejo e Vale do Tejo", prevê o IPMA.
A temperatura mínima, acrescenta o instituto, "também registará uma pequena subida, não descendo de 20 graus em alguns locais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Vale do Tejo e sotavento algarvio".
De acordo com o IPMA, este episódio de tempo quente "será caracterizado essencialmente" pela sua duração, "com elevada probabilidade de vir a configurar uma onda de calor em grande parte do território".
"Apesar dos valores previstos da temperatura máxima serem menos elevados que os registados em alguns episódios neste verão, serão substancialmente superiores aos valores médios para a segunda quinzena de setembro", aponta.
Agravamento do risco de incêndio
Face a esta previsão de uma subida acentuada das temperaturas, as autoridades redobraram os avisos para o risco de incêndios.
O IPMA colocou as regiões Norte, Centro, Alto Alentejo e Algarve debaixo de perigo muito elevado a máximo de incêndios rurais, quadro que vai perdurar ao longo dos próximos dias.
São assim cerca de 40 os concelhos da região Centro e do Algarve que se encontram agora em perigo máximo de incêndio rural.
Diante deste cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil veio alertar, na sexta-feira, para os riscos inerentes a queimas, queimadas e outros trabalhos agrícolas.
c/Lusa