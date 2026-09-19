IPMA alarga período de aviso amarelo para nove distritos devido ao calor

A partir deste sábado, o IPMA prevê uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica que deverá provocar uma "subida gradual de temperatura" com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo.

Agravamento do risco de incêndio

O IPMA colocou as regiões Norte, Centro, Alto Alentejo e Algarve debaixo de perigo muito elevado a máximo de incêndios rurais, quadro que vai perdurar ao longo dos próximos dias.





São assim cerca de 40 os concelhos da região Centro e do Algarve que se encontram agora em perigo máximo de incêndio rural.

c/Lusa