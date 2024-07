IPMA procura de voluntários para assinalar presença de medusas ou caravelas portuguesas

O IPMA está a fazer um retrato alargado da existência dos chamados organismos gelatinosos, junto à costa portuguesa.A ideia é que os banhistas tirem uma fotografia desses seres aquáticos, mas sem lhes tocar, como explica à Antena 1 Antonina dos Santos.A iniciativa chama-se "GelAvista" . O IPMA quer ter mais dados para perceber se há surtos de maiores dimensões e com mais frequência. Os dados disponíveis neste momento vão nesse sentido.Esta situação pode ter consequências não só para as próprias pessoas, provocando por exemplo, incidentes como queimaduras, mas também para o equilíbrio do ecossistema marinho.





No caso de pretender reportar um avistamentos poderá utilizar a App GelAvista ou através do e-mail: plancton@ipma.pt, partilhando o local, data e hora, o número estimado de organismos observados e, uma fotografia que permita a identificação da espécie (se possível junto de um objeto que sirva de referência de escala).