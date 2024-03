Isabel Soares pede mobilização ao PS para que "medo" não regresse nos 50 anos de Abril

Isabel Soares, filha do antigo Presidente da República Mário Soares, apelou hoje à mobilização de todos os socialistas para que "Portugal não volte a ter medo" e acusou "a direita" de procurar apagar os resultados do Governo.

Durante o seu discurso, Isabel Soares foi aplaudida de pé por várias vezes pelos militantes e simpatizantes socialistas que encheram o comício do PS, no Theatro Circo, em Braga, a primeira das quais quando se referiu à sua mãe, Maria de Jesus Barroso.

Depois, afirmou que "só é vencido quem desiste de lutar", dizendo que tem sempre essa frase do seu pai na memória. E lembrou que Mário Soares, já quase 90 anos, foi a uma manifestação contra a guerra no Iraque.

"Nos 50 anos do 25 de Abril e 100 anos do nascimento de Mário Soares -- não é um ano qualquer - temos a obrigação de nos mobilizarmos todos para que Portugal não volte a ter medo, não regrida e não se trave o que está a ser feito. É preciso não deixar morrer a esperança", declarou, recebendo uma prolongada salva de palmas.

De acordo com Isabel Soares, é preciso impedir "que o racismo e a xenofobia se instalem no país e que as conquistas alcançadas, como a despenalização do aborto, sejam colocadas em causa.".

"Não podemos permitir isso, em defesa dos direitos das mulheres", completou.

Na sua intervenção, a filha do fundador e primeiro líder socialista apelou então "ao voto no PS, nestas que são das eleições mais importantes dos últimos anos".

"Tenho orgulho no trabalho realizado pelos governos do PS, pela defesa intransigente da liberdade, da tolerância e da democracia. Tenho orgulho no aumento das pensões e do salário mínimo, orgulho no combate exemplar à pandemia da covid-19 (que é bom não esquecer), orgulho na defesa do Estado social com um SNS para todos, orgulho em defesa de uma educação para todos", disse.

Mas Isabel Soares foi ainda mais longe nos elogios aos executivos de António Costa.

"Tenho orgulho no virar da página da austeridade, no controlo da inflação, orgulho na recuperação económica de Mário Centeno e nas contas certas de Fernando Medina. Não podemos deixar que eles apaguem esses resultados", afirmou, recebendo nova prolongada salva de palmas.

No primeiro discurso da tarde, o presidente da Federação de Braga do PS, Frederico Castro, considerou que "a única coisa em que a AD esteve bem nos últimos dias foi quando [o líder do CDS] Nuno Melo sugeriu que Pedro Nuno Santos deveria ganhar as eleições".

"Senti hoje Pedro Nuno Santos com uma energia e uma força que já não via há muito tempo. Esse impulso foi dado no sábado pelo Porto e hoje pelo distrito de Braga", considerou o presidente da Federação de Braga do PS.