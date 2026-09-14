País
"Isso é grave". Ministro garante investigação de casos de crianças sem lugar na escola
Fernando Alexandre garante que todos os alunos vão ter lugar na escola, "pode é não ser na escola que desejavam".
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu esta segunda-feira que há centenas de alunos sem vagas nas escolas.
Algumas escolas não estão a aceitar alunos porque estão sobrelotadas, mas há outras que teriam capacidade e recusaram alunos.
“Isso, obviamente, é uma irregularidade”, disse Fernando Alexandre, garantindo que a situação está a ser investigada.
“Obviamente quero isso tirado a limpo. Isso é grave”, disse o ministro. Fernando Alexandre adiantou ter conhecimento de dois casos de crianças que não tiveram lugar nas escolas, mas revela que há outras situações, todas na região da Grande Lisboa. Em declarações aos jornalistas em Arganil, Fernando Alexandre garantiu que o Ministério está a acompanhar os casos “um a um” e garantiu que todos os alunos terão lugar na escola, “pode é não ser na escola que desejavam”.
Questionado sobre as recentes declarações do secretário-geral do PS, que o considerou candidato a um dos piores ministros da Educação desde o 25 de Abril, Fernando Alexandre disse que as declarações são “exageradas”.
Fernando Alexandre diz que o Ministério da Educação “está a funcionar muito melhor”, afirmando que “estava parado no tempo há décadas”.
“Estamos cá para mudar, não para deixar correr como muitos fizeram”, disse.
No dia de arranque das aulas para o ensino básico, o ministro da Educação está em Arganil para inaugurar duas escolas requalificadas e modernizadas.
Algumas escolas não estão a aceitar alunos porque estão sobrelotadas, mas há outras que teriam capacidade e recusaram alunos.
“Isso, obviamente, é uma irregularidade”, disse Fernando Alexandre, garantindo que a situação está a ser investigada.
“Obviamente quero isso tirado a limpo. Isso é grave”, disse o ministro. Fernando Alexandre adiantou ter conhecimento de dois casos de crianças que não tiveram lugar nas escolas, mas revela que há outras situações, todas na região da Grande Lisboa. Em declarações aos jornalistas em Arganil, Fernando Alexandre garantiu que o Ministério está a acompanhar os casos “um a um” e garantiu que todos os alunos terão lugar na escola, “pode é não ser na escola que desejavam”.
Questionado sobre as recentes declarações do secretário-geral do PS, que o considerou candidato a um dos piores ministros da Educação desde o 25 de Abril, Fernando Alexandre disse que as declarações são “exageradas”.
Fernando Alexandre diz que o Ministério da Educação “está a funcionar muito melhor”, afirmando que “estava parado no tempo há décadas”.
“Estamos cá para mudar, não para deixar correr como muitos fizeram”, disse.
No dia de arranque das aulas para o ensino básico, o ministro da Educação está em Arganil para inaugurar duas escolas requalificadas e modernizadas.