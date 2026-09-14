"Isso é grave". Ministro garante investigação de casos de crianças sem lugar na escola

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu esta segunda-feira que há centenas de alunos sem vagas nas escolas.Algumas escolas não estão a aceitar alunos porque estão sobrelotadas, mas há outras que teriam capacidade e recusaram alunos.“Obviamente quero isso tirado a limpo. Isso é grave”, disse o ministro.Em declarações aos jornalistas em Arganil, Fernando Alexandre garantiu que oQuestionado sobre as recentes declarações do secretário-geral do PS, que o considerou candidato a um dos piores ministros da Educação desde o 25 de Abril, Fernando Alexandre disse que as declarações são “exageradas”.“Estamos cá para mudar, não para deixar correr como muitos fizeram”, disse.No dia de arranque das aulas para o ensino básico, o ministro da Educação está em Arganil para inaugurar duas escolas requalificadas e modernizadas.