Regresso às aulas do ensino básico marcado pela falta de professores

Esta segunda-feira marca o regresso às aulas para os alunos do ensino básico. O novo ano letivo arranca, mais uma vez, com falta de professores.

A Fenprof e a Federação Nacional da Educação (FNE) garantem que o número não é excecional e está em linha com o que acontece noutras profissões e justificam com o corpo docente mais envelhecido da União Europeia.





O secretário-geral da FNE, Pedro Barreiro, acusa o ministro da Educação de estar e encontrar nas baixas “uma tentativa de desculpabilização” e pede mais mecanismos e um robustecimento do sistema, de forma a tornar a profissão mais atrativa.



Alunos sem vaga

O ministro da Educação considera que a situação é "gravíssima" e garante que vai ser investigada.





A Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) já procedeu à colocação administrativa de alguns alunos e investiga casos em que escolas terão recusado alunos com vagas disponíveis, situação classificada pelo ministro como "irregularidade gravíssima".



Apesar de terem sido colocados cerca de 20 mil professores, há muitos horários por preencher.Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas, diz que a falta de professores na capital pode estar relacionado com o custo de vida e sugere que a Câmara de Lisboa siga o exemplo de Oeiras e arranje casas para que os professores deslocados possam ter uma renda acessível.Outra das dificuldades sentidas no arranque deste ano letivo é o facto de muitos alunos estarem ainda sem vaga nas escolas. Há casos de escolas que não estão a aceitar alunos porque não têm capacidade.O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas acredita que pedidos de transferência tardios de alunos vindo do ensino privado podem ajudar a justificar os números de crianças que não foram colocadas.Neste primeiro dia de aulas para o ensino básico, o ministro da Educação está em Arganil para inaugurar duas escolas requalificadas e modernizadas.