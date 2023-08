Italianos agradados com acolhimento em escola de Torres Vedras

Os voluntários "são muito gentis e é tudo perfeito, ficámos muito bem instalados e não há problemas", disse à agência Lusa Chiara Correggio.

À espera de iniciar a primeira viagem para participar no programa em Lisboa da JMJ, que decorre até domingo, a jovem italiana espera "ter uma grande experiência com o Papa" e gostar de todo o ambiente.

"Muito bom, um lugar agradável e aconchegante", classifica Eleonora Magnani

A mesma opinião é partilhada por Francesco Patino, Luca Catellani e Alen Matera, jovens entre os 17 e os 19 anos, que estão pela primeira vez em Portugal, onde esperam voltar.

Sobre o acolhimento, afirmaram que "não houve grandes problemas", a organização "foi muito gentil" e as "condições boas", apesar de terem sentido algum frio na primeira noite a pernoitar em Portugal, depois do calor que apanharam nos últimos dois dias em Espanha.

"É uma experiência ficarmos todos juntos e quem sabe até ter alguns momentos de reflexão para nós mesmos", afirmou um deles.

"São muito hospitaleiros e temos todas as condições", referiu ainda Dário Moscuetti.

"Espero que seja uma boa experiência e oportunidade. Estou com os meus amigos para aprender algo novo e orar com algumas outras pessoas e assim por diante", acrescentou.

Caterina Rivi, 18 anos, contou que dormiu com mais 20 jovens numa sala "confortável" e que ao pequeno-almoço "foi tudo muito rápido", concluindo que "está tudo bem organizado".

"A organização é melhor do que no outro lugar onde ficámos antes" [Toledo, Espanha], considerou.

Meia centena de voluntários assegurou a distribuição do pequeno-almoço, assim como tarefas de vigilância durante a noite e as sessões de catequese, depois do grande desafio que foi a receção de 1700 jovens, ao fim do dia de quarta-feira.

"Demorou hora e meia. Optámos por fazê-los entrar por fases para termos a entrada controlada, eles aderiram e correu tudo bem", contou Ana Filipa Filipe, responsável pelos voluntários no comité organizador paroquial.

Já hoje de manhã, a fase da higiene "correu melhor do que pensava", por haver "muitos balneários e casas-de-banho e não houve grandes filas", o mesmo aconteceu com o pequeno-almoço, distribuído em "meia hora".

Para o almoço de hoje, vão ser servidas 900 refeições, cuja distribuição é feita com o apoio de 30 voluntários.

Dos 6.000 peregrinos que o concelho de Torres Vedras acolhe, 1700 estão alojados no Externato de Penafirme e são italianos da diocese de Reggio.

Viajaram de Itália em 36 autocarros, o transporte que vão utilizar para se deslocarem na região e para irem à JMJ em Lisboa.