IVG. As diferenças entre partidos à esquerda e à direita

O alargamento do prazo para o aborto regressa amanhã ao Parlamento e hoje mais de 200 personalidades assinam uma carta aberta a defender o direito ao aborto legal e seguro e consideram que o prazo de 10 semanas para a interrupção voluntária da gravidez é curto, pedindo também a regulamentação do direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde e a garantia de acesso em todo o país.

Assinam esta carta as deputadas Isabel Moreira e Mariana Mortágua, ou a antiga ministra da justiça Paula Teixeira da Cruz.



Em sentido contrário a esta pedido de alargamento da interrupção voluntária da gravidez, ontem, mais de 100 pessoas escreveram uma carta aberta defendendo o fim do período de reflexão e contra o alargamento do prazo da Interrupção Voluntária da Gravidez



Esta manhã, no programa Entre Políticos, da Antena1, os partidos à esquerda e à direita mostraram as diferenças em relação ao tema.