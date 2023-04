Ivo Rosa desiste da candidatura ao cargo de procurador europeu

Ivo Rosa explica que foi nomeado como juiz do coletivo para um caso que decorre no Tribunal Penal Internacional, em Haia, e que deverá estender-se até 2024.



"Por decisão de 16-01-2023, proferida pela Senhora Presidente do Tribunal Penal Internacional – International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, o signatário foi nomeado, na sequência do falecimento de um dos membros do colectivo, como juiz do colectivo que está a julgar o caso – PROSECUTOR V. FÉLICIEN KABUGA – que decorre no Tribunal Internacional, em Haia, Países-Baixos", lê-se no documento. Na carta, a que a RTP teve acesso, "O arguido em causa está acusado do crime de genocídio e de crimes contra a humanidade e encontra-se em prisão preventiva", explicita Ivo Rosa.





"O julgamento em causa, devido à sua complexidade, idade do arguido e problemas de saúde deste, irá prolongar-se para além do prazo inicialmente previsível para a sua conclusão. Com efeito, irá prolongar-se para além de julho do corrente ano e seguramente durante o ano de 2024".



Assim, justifica Ivo Rosa, caso fosse eleito para o cargo de procurador europeu estaria impedido de iniciar funções já a partir de julho deste ano.



"O julgamento em causa, devido à sua complexidade, idade do arguido e problemas de saúde deste, irá prolongar-se para além do prazo inicialmente previsível para a sua conclusão. Com efeito, irá prolongar-se para além de julho do corrente ano e seguramente durante o ano de 2024". Assim, justifica Ivo Rosa, caso fosse eleito para o cargo de procurador europeu estaria impedido de iniciar funções já a partir de julho deste ano. "Por este motivo superveniente, por forma a evitar a prática de actos inúteis, o signatário informa que desiste da candidatura em curso e, por esse motivo, não estará presente na audição agendada", conclui o juiz. Ivo Rosa enfrenta atualmente dois processos disciplinares no Conselho Superior da Magistratura.





A Procuradoria-Geral da República fez saber que são necessárias três candidaturas ao cargo de procurador europeu. Com a desistência de Ivo Rosa, resta, neste processo, o procurador José Ranito.

