Já arrancou a primeira fase dos exames nacionais

Cerca de 41 mil alunos do 12.º ano fizeram esta sexta-feira o exame de Português. Este ano, as provas voltam a servir para melhorar a nota interna dos alunos e não apenas para entrar no ensino superior.

De norte a sul do país, os nervos são os de sempre. As regras impostas pela pandemia já fazem parte do novo normal.