Já estão em Portugal os 34 turistas que se encontravam no Irão

Os turistas que viajavam no Irão num período em que escalou a tensão no Médio Oriente, e em particular entre Teerão e Telavive, conseguiram esta terça-feira regressar a Portugal. A situação na região é particularmente instável desde o ataque a 1 de abril ao consulado iraniano em Damasco, com promessa pronta de uma retaliação de Teerão contra Israel, apesar de Telavive nunca ter assumido a autoria desse ataque que fez 16 mortos, entre os quais comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão.