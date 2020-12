Já não há motoristas portugueses retidos no Reino Unido

Neste momento estão em trânsito a caminho de casa. Centenas de motoristas portugueses passaram a noite de Natal retidos na fronteira entre o Reino Unido e a França.

Pelo menos 4.500 camionistas já conseguiram sair do Reino Unido.







Em declarações à Antena 1, o porta-voz da ANTRAM confirma que vai pedir uma reunião de urgência ao Governo.







O responsável diz que as empresas portuguesas não vão conseguir suportar um aumento salarial dos motoristas a partir de janeiro a menos que haja apoios do Governo.





A ANTRAM admite também, no futuro, uma ação conjunta com as associações de transportadoras de outros países europeus para obterem indemnizações face aos prejuízos gerados pelo encerramento da fronteira entre Inglaterra e França, na véspera de Natal.