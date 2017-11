Jantar da Web Summit no Panteão Nacional é "indigno" e "ofensivo"

RTP12 Nov, 2017, 09:26 / atualizado em 12 Nov, 2017, 14:38 | País

Regime será alterado

CEO da Web Summit pede desculpa

Dear Portugal, I apologise. I’m Irish. Culturally we have a very different approach to death. We celebrate it. That does not make it the right approach when in Portugal. I love this country as a second home and would never seek to offend the great heroes of Portugal’s past. Paddy pic.twitter.com/Li2AiUtYRC — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) 11 de novembro de 2017

Também o gabinete do primeiro-ministro enviou uma nota à comunicação social onde critica a utilização do Panteão Nacional para eventos festivos. "A utilização do Panteão Nacional para eventos festivos é absolutamente indigna do respeito devido à memória dos que aí honramos", refere o comunicado do gabinete do primeiro-ministro.Tal como a nota do Ministério da Cultura, o gabinete do chefe do Governo indica que esta situação é legal, frisando que tal é permitido por “despacho proferido pelo anterior Governo”.O Executivo classifica esta utilização de ofensiva e informa que esse regime será alterado “para que situações semelhantes não voltem a repetir-se, violando a história, a memória coletiva e os símbolos nacionais".Esta é a reação do Governo ao jantar que juntou, na noite de sexta-feira, cerca de 200 pessoas no Panteão Nacional. Marcaram presença presidentes-executivos de empresas, startups e investidores num jantar que pretendeu assinalar o fim da Web Summit, a conferência de tecnologia e inovação que se realizou pelo segundo ano consecutivo em Portugal.Também o Presidente da República defendeu no sábado que o Panteão Nacional não é o espaço adequado para qualquer tipo de jantar. Marcelo Rebelo de Sousa considera por isso que a decisão anunciada pelo Governo é óbvia e sensata.O Bloco de Esquerda defende que é preciso apurar quem deu autorização para a realização do evento no Panteão Nacional.O PCP lamenta que o jantar tenha ocorrido, mas considera que o que importa agora é alterar os regulamentos.O CDS diz que o Governo nunca assume a responsabilidade pelo que corre mal.O PSD admite que foi o Executivo anterior que aprovou a lei, mas sublinha que foi o atual Governo que autorizou o jantar.O responsável pela Web Summit reagiu no Twitter à polémica com o jantar de encerramento da cimeira que aconteceu no Panteão Nacional. Paddy Cosgrave pediu desculpa ao “querido Portugal”.O responsável explica ainda que é irlandês e que tem por isso uma abordagem diferente em relação à morte. “Os irlandeses celebram a morte”, diz Paddy.O presidente executivo da Web Summit garante ainda que adora Portugal, como se fosse a segunda casa, e que nunca faria nada para ofender os grandes heróis do passado de Portugal.Entretanto, multiplicam-se as reações com diversos vídeos e fotografias a serem partilhados nas redes sociais.