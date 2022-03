Jerónimo de Sousa: "O PCP não apoia a guerra e isso é uma vergonhosa calúnia"

O Partido Comunista Português assinala, este fim de semana, o 101.º aniversário e, num comício este domingo, Jerónimo de Sousa rejeitou a colagem do PCP ao regime russo de Vladimir Putin. O secretário-geral comunista garantiu que o PCP "está do lado da paz" e não "tem nada a ver com o Governo russo e o seu presidente".