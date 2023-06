JMJ. Governo esclarece que crimes rodoviários estão entre as exceções da amnistia aos jovens

O esclarecimento do Ministério da Justiça surge na sequência do apelo do Automóvel Clube de Portugal (ACP), que pediu à Assembleia da República para que vote contra a decisão do Governo de indultar jovens até aos 30 anos que tenham cometido crimes rodoviários, como a condução com álcool.

São perdoadas as multas até 1000 euros ou até 120 dias e as penas de prisão de um ano. No caso de penas severas, até oito anos, esta amnistia prevê que um desses anos de prisão não seja cumprido.

No comunicado do Conselho de Ministros , é explicado que a amnistia não se aplica a uma lista extensa de crimes. No entanto, entre essa lista não se encontram os crimes rodoviários, o que motivou a crítica do ACP.O Ministério da Justiça vem agora esclarecer que “ao contrário da mensagem divulgada pelo ACP”, a proposta de lei do Governo “contém limites substantivos da sua aplicação", nomeadamente para crimes rodoviários.Para além destes crimes, a exceção da amnistia aos jovens é também aplicada a quem tiver praticado “crimes de homicídio, de infanticídio, de violência doméstica, de maus-tratos, de ofensa à integridade de física grave, de mutilação genital feminina, de ofensa à integridade física qualificada, de casamento forçado, de sequestro, contra a liberdade e autodeterminação sexual, de extorsão, de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, de tráfico de influência, de branqueamento ou de corrupção”.A proposta de lei surgiu no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Portugal vai receber em agosto e que contará com a presença do papa Francisco.No comunicado, o Conselho de Ministros explica que propôs estas medidas de clemência aos jovens porque o “testemunho de vida e de pontificado [de Francisco] está fortemente marcado pela exortação da reinserção social das pessoas em conflito com a lei penal”.

c/Lusa