JMJ. Moedas assegura que investimento de Lisboa se mantém dentro do limite

No Parque Eduardo VII, onde será feita a abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na próxima terça-feira, 1 de agosto, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), faz um balanço "positivo" do trabalho feito para acolher este evento organizado pela Igreja Católica, que contará com a presença do Papa Francisco.

Em entrevista à agência Lusa, o autarca reitera o otimismo relativamente ao sucesso do evento e manifesta "orgulho" perante o trabalho do município, referindo que, quando tomou posse, em 18 de outubro de 2021, não se estava ainda a fazer "absolutamente nada" na câmara para que o evento acontecesse e o Parque Tejo-Trancão "estava ainda completamente cheio de lixo, abandonado".

Em quase dois anos de mandato foi possível fazer "algo de absolutamente extraordinário", nomeadamente a transformação do Tejo-Trancão num parque verde, com mais de 30 hectares, com uma ponte ciclo-pedonal e com um altar-palco, infraestruturas que foram construídas a propósito da JMJ, mas que irão ficar para fruição da cidade", aponta.

"Conseguimos criar, assim como se fez na Expo, na altura (em 1998) um projeto que era imobiliário, aqui fizemos um pulmão verde para a cidade de Lisboa e esse pulmão já está à vista das pessoas, ou seja, essa obra está feita", declara o social-democrata, destacando ainda o investimento em equipamentos para os bombeiros, para a polícia municipal e para a proteção civil, que ficarão após o evento como "um legado à cidade".

O autarca realça ainda o processo de divisão de tarefas, para saber quem faz o quê e quanto é que custa, o que gerou "algumas fricções", mas, a partir do momento em que tudo ficou definido, foi possível trabalhar "muito bem" em coordenação com o Governo e com a Igreja Católica.

Apesar de assegurar que está "tudo preparado", Carlos Moedas reconhece que "a preocupação é diária e será sempre até ao fim da Jornada Mundial da Juventude", afirmando que as obras que o município tinha de fazer estão concluídas, o que permite "ter a capacidade de transmitir para o mundo que Lisboa é uma cidade que muito antes do evento já tinha tudo preparado", contrariando a ideia de que em Portugal, "muitas vezes, tudo é feito à última da hora, que é preciso o improviso".

Essa preocupação diária é vivida "com uma tranquilidade de quem já fez aquilo que era necessário fazer", adianta o autarca, referindo que há "mais de 3.500 pessoas da câmara" a trabalhar todos os dias na JMJ, "para que tudo corra bem".

Sobre o investimento do município na JMJ, Carlos Moedas garante que será até 35 milhões de euros, dos quais 25 milhões são investimento na cidade e 10 milhões no evento.

Como exemplo deu o parque verde do Tejo-Trancão e a ponte ciclo-pedonal, que assegura a ligação entre Lisboa e Loures e permite um percurso na frente ribeirinha desde Vila Franca de Xira até Cascais, com um total de 60 quilómetros.

O social-democrata realça ainda o investimento em bebedores na cidade, que aumentam de 200 para 400, reforçando que "muito do material que está a ser comprado fica para a cidade".

O presidente da câmara afasta a ideia de derrapagens no custo de obras para a JMJ, que foram adjudicadas aos preços que foram anunciados, mas reforça que todas as contas serão vistas pelo Tribunal de Contas.

Relativamente a custos indiretos associados à JMJ, como o desconto de 50% no acesso a espaços culturais da cidade para os peregrinos, o autarca diz que se trata de receita que a câmara abdica e não de "investimento puro e duro", considerando que esse montante "é marginal".

Questionado sobre o que poderia ter sido diferente na preparação da cidade para acolher a JMJ, Carlos Moedas considera que "tudo isto poderia ter sido feito antes e ter as coisas preparadas antes", mas o prazo apertado também permitiu mostrar a capacidade de "ser um fazedor, de ser alguém que faz, que realiza, que consegue fazer".

"Quando arregacei as mangas naquele dia 18 de outubro (de 2021), sabia que este era um dos maiores desafios do meu mandato", frisa, sublinhando que a preparação da JMJ foi "uma grande experiência profissional" e prevendo que seja um sucesso, mas sem ter ainda uma resposta sobre a possibilidade de se recandidatar nas próximas eleições autárquicas, em 2025.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

Retorno financeiro assegurado

"A questão aqui não é um evento para a Igreja Católica, é um evento para todos os jovens do mundo e é um evento que terá um retorno absolutamente extraordinário para aquilo que é a cidade", afirmou Carlos Moedas (PSD), em entrevista à agência Lusa.

Procurando fazer contas ao retorno económico, o autarca de Lisboa indicou que, se um milhão de jovens participar na JMJ, estiver na cidade sete ou oito dias e gastar 40 ou 50 euros por dia, resultará numa "quantia de 200 a 300 euros, no mínimo, que cada pessoa destas traz para Lisboa, multiplicado por um milhão, são 200, 300 ou 400 milhões" de euros.



"Estamos a falar aqui em centenas de milhões de euros (....). Neste caso, podemos retirar o fator religioso, tirar aqui esse fator de que é um evento religioso, até porque eu penso que o Papa quer que seja um evento para todos os lisboetas, e, retirando esse fator, nós temos aqui um retorno que é muito maior do que qualquer outro evento teve alguma vez para a cidade", reforçou o presidente da câmara.