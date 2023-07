JMJ. Restrições à circulação em Lisboa nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto. Conheça o Plano de Mobilidade

O Plano de Mobilidade da Direção Nacional que será lançado pelo Governo na próxima sexta-feira prevê constrangimentos à circulação rodoviária em diversas, entre as quais

O Plano de mobilidade prevê algumas exceções: na zona amarela poderão circular: residentes, trabalhadores com declaração da entidade patronal, cargas/descargas das 24h às 7h, detentores de avenças de parques de estacionamento públicos, TVDE e Tuk tuks, ou ainda transportes públicos (entre os quais, táxis, CARRIS e TML). De fora ficam as bicicletas e as trotinetes de aluguer que não poderão circular para e no interior do perímetro.

Por sua vez, estas zonas estão divididas por nível de restrição, em três áreas distintas: vermelha, amarela e verde. A Zona Vermelha, mais restritiva, prevê uma restrição absoluta à circulação rodoviária.



Enquanto a Zona Amarela, prevê um forte condicionamento ao trânsito, onde se recomenda a circulação em determinadas condições, e onde exceções poderão ser avaliadas por membros da PSP. Já a Zona Verde prevê uma restrição condicionada, nesta zona será permitida a circulação sem qualquer tipo de controlo, embora possam haver cortes pontuais devido ao congestionamento e circulação pedonal associados à JMJ 2023.



"É o momento de estarmos juntos", sublinhou Carlos Moedas. O presidente da Câmara de Lisboa acredita que este momento não é para críticas ou queixas, já que considera que o evento terá um grande retorno económico para a cidade e para o país.

A Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, decorre entre 1 e 6 de agosto, e vai contar com a presença do Papa Francisco, que chega a Lisboa no dia 2 de agosto e regressará a Roma no dia 6 de agosto, após uma breve visita a Fátima no dia 5 de agosto.

"Vamos ter aqui dois momentos: um momento que vai ser mais dentro da cidade, que vai ser o dia 1, 3 e 4 em que nós vamos ter nessa altura que fechar umas vias, como a Avenida da Liberdade, porque tudo se está a passar ali no Parque Eduardo VII", revelou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas esta terça-feira.



No fim de semana, de 5 e 6 de agosto, o centro da cidade ficará "com maior mobilidade porque se vai passar junto ao Rio Tejo", acrescentou o autarca de Lisboa.

Parque Eduardo VII - Restrições à circulação rodoviária | 1, 3 e 4 de agosto





Parque Tejo – Restrições à circulação rodoviária | 5 e 6 de agosto







Na Zona Vermelha, do Parque Tejo, a circulação rodoviária estará absolutamente restringida nas seguintes vias:



Do Passeio do Tejo para norte e da Rua Príncipe do Mónaco para norte;

Passeio dos Heróis do Mar, a partir das anteriores (para norte);

Via do Oriente;

Rua do Prof. Picard, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder, Rua do Ebro e Rua Capitão Cook;

Rua Roald Amundsen e Praça Gago Coutinho;

Rua da Cotovia/ Passeio do Trancão;

Itinerário Complementar n.º2 (IC2).

Passeio Marítimo de Algés - Zonas de Restrição à circulação rodoviária | 6 de agosto