Joana Marques absolvida no processo interposto pelos Anjos

A decisão judicial foi esta sexta-feira noticiada pela CNN Portugal e entretanto confirmada pela RTP.

No ano passado, chegou a ser tentado um acordo em audiência preliminar, diligência que falhou.





A dupla de cantores já reagiu, dizendo que discorda mas aceita a decisão judicial que absolveu a humorista.



"Sempre dissemos que respeitamos e acreditamos na justiça, mesmo em decisões como a de hoje, com a qual não concordamos", escreveram os cantores em comunicado.



Os cantores Nelson e Sérgio Rosado frisaram ainda que "este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo".





O caso teve origem num vídeo publicado por Joana Marques, que mostrava parte da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado a interpretar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP em Portimão.O vídeo publicado pela humorista incluía reações do júri do programa