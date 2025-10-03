Joana Marques absolvida no processo interposto pelos Anjos
Joana Marques foi absolvida na ação que a dupla Anjos interpôs em tribunal. O caso foi considerado “improcedente”.
Os cantores exigiam à humorista uma indemnização superior a um milhão de euros.A decisão judicial foi esta sexta-feira noticiada pela CNN Portugal e entretanto confirmada pela RTP.
O caso teve origem num vídeo publicado por Joana Marques, que mostrava parte da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado a interpretar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP em Portimão.
O vídeo publicado pela humorista incluía reações do júri do programa Ídolos.
O caso teve origem num vídeo publicado por Joana Marques, que mostrava parte da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado a interpretar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP em Portimão.
O vídeo publicado pela humorista incluía reações do júri do programa Ídolos.
No ano passado, chegou a ser tentado um acordo em audiência preliminar, diligência que falhou.
A dupla de cantores já reagiu, dizendo que discorda mas aceita a decisão judicial que absolveu a humorista.
"Sempre dissemos que respeitamos e acreditamos na justiça, mesmo em decisões como a de hoje, com a qual não concordamos", escreveram os cantores em comunicado.
Os cantores Nelson e Sérgio Rosado frisaram ainda que "este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo".
"Sempre dissemos que respeitamos e acreditamos na justiça, mesmo em decisões como a de hoje, com a qual não concordamos", escreveram os cantores em comunicado.
Os cantores Nelson e Sérgio Rosado frisaram ainda que "este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo".
Tópicos
Joana Marques , Humorista , Anjos , Processo , Ação