João Galamba garante que não mentiu sobre acontecimentos no ministério das Infraestruturas

O ministro apresenta uma versão diferente do ex-adjunto Frederico Pinheiro sobre a noite em que a polícia foi chamada ao Ministério. Revela que contactou o ministro da Administração Interna e que foi aconselhado pelo gabinete do primeiro-ministro a dar conhecimento ao SIS.