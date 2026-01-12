Joaquim Carreira é reconduzido na presidência da Lusa em mandato de 4 anos

Licenciado em Economia e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, com experiência em cargos de direção em grandes grupos empresariais Joaquim Carreira "é reconduzido no cargo, e são nomeados dois novos membros executivos -- Luís Ferreira Lopes e Ana Alves - que passam a ter um mandato de 4 anos", lê-se no comunicado.

Luís Ferreira Lopes é nomeado vice-presidente. Jornalista especializado em economia, com formação em comunicação social e gestão, e experiência em direção editorial, em contextos nacionais e internacionais, Luís Ferreira Lopes exerceu ainda funções de comentador e moderador em vários órgãos de comunicação social, de assessor do Presidente da República, bem como de formador e consultor.

Também Ana Alves, licenciada em Economia, com experiência em funções de administração financeira e gestão de risco em grupos multinacionais, dos quais se destacam a Sovena e a Siemens, é nomeada vice-presidente, após avaliação favorável da CRESAP.

No final de dezembro "foi aprovado um aumento de capital no montante de 5 milhões de euros, com a realização integral do capital realizada em 2025".

"Este montante é integralmente destinado e consignado ao financiamento de um plano de modernização da agência Lusa, que envolva, designadamente, a transformação digital e o reforço da eficácia e eficiência dos serviços da Lusa e da sua capacidade de resposta aos desafios do ecossistema mediático contemporâneo", refere o gabinete do ministro da Presidência.

Este plano de modernização "deverá ser preparado pelo novo Conselho de Administração, com auscultação dos `stakeholders` da agência e para aprovação do acionista".