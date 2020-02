"Jogo Duplo". Leixões condenado a ficar de fora da I e II Ligas de futebol

Acusado de comprar a derrota de um adversário, o Leixões perdeu no tribunal - e fica proibido de participar na I e II Ligas do futebol português.



No processo Jogo Duplo, a SAD do clube era acusada de pagar a jogadores da União Desportiva Oliveirense para que perdessem um jogo com o Leixões - e assim evitar que o clube de Matosinhos descesse de divisão.