Jornada Mundial da Juventude. O primeiro dia do evento religioso em Lisboa

A cerimónia de abertura acontece ao fim da tarde, no Parque Eduardo VII, com uma missa presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa. Este será o primeiro ponto de encontro de peregrinos. A celebração tem início às 19h30 e é transmitida em direto na RTP1.As principais artérias do centro de Lisboa são esta terça-feira cortadas ao trânsito por causa da Jornada Mundial da Juventude. Os maiores constragimentos vão acontecer até sexta-feira entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço.No sábado e no domingo haverá restrições à circulação na zona do Parque Tejo. Oprevê também restrições no Passeio Martimo de Algés, no sábado.Até ao início de julho, 313 mil peregrinos de 151 países haviam finalizado a inscrição. Ao todo, 663 mil peregrinos iniciaram o processo, tendo 480 mil passado à segunda fase da inscrição. Estavam também já inscritos 737 bispos, dos quais 29 cardeais.A organização estima que, entre inscritos e participantes, a capital portuguesa possa receber até milhão e meio de pessoas para esta JMJ.

Francisco chega na quarta-feira

A chegada do papa a Lisboa está prevista para as 10h00 de quarta-feira. O sumo pontífice da Igreja Católica só regressará a Roma pelas 18h15 de domingo.Francisco vai estar em cerimónias como a de boas-vindas, a ter lugar no Palácio de Belém, e o acolhimento no Parque Eduardo VII, além de encontros com jovens, estudantes, bispos, representantes de centros de assistência sócio-caritativa e de confissões religiosas.

O papa Francisco conta também deslocar-se ao Santuário de Fátima, na manhã de sábado, onde permanecerá por aproximadamente duas horas.

As previsões apontam para que a Jornada Mundial da Juventude custe perto de 160 milhões de euros, embora não exista uma contabilidade oficial fechada.O Governo avançou com o número de 36 milhões de euros e a Igreja Católica admitiu gastar cerca de 80 milhões. A Câmara Municipal de Lisboa vai avançar com cerca de 35 milhões de euros e a autarquia de Loures com nove a dez milhões.









No decurso da JMJ, vão estar destacados 16 mil operacionais das forças de segurança, da Proteção Civil e de emergência médica. A segurança do evento conta ainda com a cooperação das Forças Armadas, da polícia espanhola, da Europol e da Interpol.

A RTP é a televisão anfitriã da Jornada Mundial da Juventude.A emissão da televisão pública portuguesa vai ser difundida em direto para todo o planeta.

c/ Lusa