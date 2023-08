Jornada Mundial da Juventude. O segundo dia do evento religioso em Lisboa

O papa Francisco chega esta manhã a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude.O avião que transporta o sumo pontífice da Igreja Católica, um Airbus A320 neo da ITA Airways, partiu do Aeroporto de Fiumicino pelas 7h50 (6h50 em Lisboa) e prevê-se que aterre às 10h00 na capital portuguesa.Segue, depois, para Palácio de Belém, onde se realiza uma cerimónia de boas-vindas com uma salva de 21 tiros durante o hino do Vaticano, a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no Tejo.Após as honras e parada militar, Francisco vai estar na residência presidencial, rumando em seguida ao Centro Cultural de Belém para uma cerimónia com entidades oficiais, civis, membros do corpo diplomático e líderes de partidos políticos.O papa dirige-se, seguidamente, para o Mosteiro dos Jerónimos, onde vai ter lugar uma missa de vésperas com membros do clero. À tarde, vai para a Nunciatura Apostólica, onde se encontrará com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o primeiro-ministro, António Costa.A bordo do aparelho que transporta o papa segue a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira.

Milhares na missa inaugural

Milhares de pessoas assistiram, ao final da tarde de terça-feira, à missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude. A cerimónia, que decorreu no Parque Eduardo VII, marcou o início oficial do evento.A missa foi presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa. Manuel Clemente saudou os peregrinos que vieram de todo o mundo e apelou aos jovens para que vivam mais a realidade em detrimento do universo virtual, para evitar o isolamento.