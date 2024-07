Jornadas parlamentares do PS no distrito de Castelo Branco

Segundo informação adiantada à Lusa por fonte oficial do PS, estas jornadas parlamentares, as primeiras da liderança de Pedro Nuno Santos, têm como tema o “estado da nação: Por mais crescimento e mais justiça social”, sendo o objetivo do partido “debater e analisar questões essenciais para o desenvolvimento e coesão do país” e promover “um diálogo construtivo sobre políticas de crescimento económico e justiça social”.



Segundo a informação disponibilizada, o primeiro dia será dedicado a várias visitas e encontros, estando previsto que os deputados estejam em diferentes pontos do distrito e dedicando-se a áreas como a indústria, a saúde, a educação, a floresta e o ambiente.



Já na terça-feira haverá dois painéis de debate com oradores convidados, nos quais será possível “aprofundar a discussão sobre estratégias de crescimento e medidas de promoção da justiça social, contando com a participação de especialistas e representantes da sociedade civil”.