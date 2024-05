José Castelo Branco detido por suspeita de violência doméstica

. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso depois de receber a denúncia.

O socialite foi detido pela GNR, com um mandado emitido pelo DIAP de Sintra. Castelo Branco vai ser agora presente a um primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação. São várias as medidas de coação possíveis e vão desde o simples termo de identidade e residência até à prisão preventiva. O magistrado deverá garantir que o afastamento de José Castelo Branco com Betty Grafstein seja efetivo.



Betty Grafstein fez queixa do marido às autoridades e terá relatado as agressões de que foi alvo a uma empregada de limpeza do hospital onde se encontra internada desde o dia 20 de abril.



Cinco profissionais de saúde atestaram a veracidade das denúncias e remeteram a queixa para o Ministério Público.