José Castelo Branco sai em liberdade mas fica proibido de contactar ou aproximar-se da mulher

José Castelo Branco fica proibido de contactar a vítima "por qualquer meio" e fica proibido de permanecer no hospital em que a vítima se encontre.







Fica também proibido de "permanecer na residência que a vítima vier a ocupar quando tiver alta hospitalar" e não se pode aproximar da mulher a menos de um quilómetro, "com recurso a meios técnicos de controlo à distância".



Betty Grafstein, de 95 anos, deu entrada no hospital em abril com uma fratura no fémur e ferimentos num braço.O hospital da CUF apresentou a queixa depois da idosa ter contado aos médicos que tinha sido empurrada pelo marido. Contou ainda à equipa médica que era vítima de um comportamento abusivo físico e psicológico de forma constante.O estado de saúde de Betty Grafstein agravou-se nas últimas horas, tendo sido transferida para os Cuidados Intensivos de uma unidade de saúde em Lisboa.José Castelo Branco deveria ter sido interrogado na terça-feira, mas a greve dos funcionários judiciais obrigou a adiar a diligência. O socialite passou a noite no posto da GNR de Alcabideche, em Cascais.