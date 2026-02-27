José conseguiu sorrir de novo após um mês à espera de luz em Leiria

"São os senhores da luz?", perguntava José Dionísio ao avistar a equipa de reportagem da agência Lusa junto à sua casa, na Bidoeira de Cima, na manhã de quarta-feira, quando a energia ainda não tinha sido reposta.

O homem de 86 anos andava de volta da horta destruída pelo vento, a semear batatas para entreter a cabeça, que andava cansada e cheia de um mês às escuras, em que quase não dormiu. "Não pode estar em casa, senão...", disse então à Lusa a companheira, de 74 anos, Olinda.

Naquele dia, José já tinha estado pela Junta da Freguesia da Bidoeira de Cima, onde esteve quase todos os dias, sempre meia hora antes de o atendimento abrir ao público, para saber de novidades sobre a reposição da energia.

"Estes dias foram os piores dias que passei na minha vida", desabafou, recordando que o martírio começou mais cedo por aquelas bandas, onde se perdeu a luz dois dias antes de a depressão Kristin assolar a região, quando um camião deitou abaixo o cabo de ligação da eletricidade à sua casa, na zona norte do concelho.

"Isto tem dado cabo da minha cabeça. Fui todos os dias lá falar à junta, mas os capangas de fora, que prometeram mundos e fundos, não passam. Ando a semear batatas para não andar tão doido como tenho andado", contou.

Durante um mês, José e Olinda socorreram-se de duas velas -- uma para a cozinha e outra para o quarto -- e uma lanterna a pilhas para as idas à casa de banho.

O casal tinha de jantar ao pôr-do-sol e, por volta das 18:30, já estava na cama, onde as noites eram longas.

"Eu pedia-lhe: `Ó Zé, conta uma história`. Ele andou 20 anos em Angola e todos os dias pedia-lhe para me contar uma história de lá, que o tempo ia passando, passando e a gente assim", recordou Olinda, avisando que o companheiro poderia estar o dia inteiro a falar dos seus tempos naquele país africano.

Aos 86 anos e depois de ter trabalhado em Angola antes da Revolução dos Cravos (que o apanhou numa visita a Portugal, de onde já não saiu), José Dionísio ficou neste mês "na miséria".

"O dinheiro não vale nada. A felicidade das pessoas é que vale, não é? O dinheiro... A gente para que é que quer o dinheiro?", perguntava de manhã José, de lágrimas nos olhos, depois de um mês em que a falta de luz o deixou carregado de tristeza e de frustração.

Durante esse período, não terá dormido mais do que uma hora por noite, sobressaltado.

Mas na quarta-feira, ao final do dia, a luz voltou.

Foi Olinda que avistou junto à casa a carrinha da equipa que andava a repor a eletricidade. Chamou o companheiro, que andava na horta, e um dos técnicos pediu para entrar em casa para verificar o contador. Depois de uma chamada do trabalhador a dizer que estava mais um cliente resolvido, fez-se luz na habitação, mais de quatro semanas depois.

"Louvado seja Deus, que já temos luz!" foi a reação de José, como recorda agora a sorrir, no momento em que a luz voltou - e em força, que todas as divisões da casa tinham os interruptores ligados.

"O meu coraçãozinho andou tão triste que vocês nem imaginam", salienta Olinda Marques.

A mulher lamenta o mês difícil, sobretudo para o seu companheiro, que parece ter vivido "mais uns anos" no espaço de semanas.

Agora, o casal espera voltar ao descanso da vida que tinham, sempre de volta da horta e dos canários engaiolados junto à entrada da casa, que naquela quarta-feira, 28 de de janeiro, ao fim do dia, enquanto o sol se punha na Bidoeira, cantavam, também eles com direito a lâmpada ligada.

"Até os passarinhos parecem estar felizes com a luz", diz Olinda, antes da primeira noite de verdadeiro descanso, um mês depois.