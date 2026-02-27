EUA autorizam saída de funcionários públicos não essenciais de Israel

Os Estados Unidos autorizaram esta sexta-feira funcionários governamentais não essenciais e os seus familiares a deixarem Israel devido a riscos de segurança. A decisão foi anunciada pela embaixada norte-americana em Jerusalém.





“A 27 de fevereiro de 2026, o Departamento de Estado autorizou a partida de funcionários não essenciais do Governo dos EUA e respetivos familiares devido a riscos de segurança”, lê-se na publicação da embaixada na rede social X.



On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026



A embaixada dos EUA acrescenta que, "em resposta a incidentes de segurança", poderá restringir ainda mais as viagens de funcionários do Governo dos EUA e das suas famílias a determinadas áreas de Israel, à Cidade Velha de Jerusalém e à Cisjordânia, sem aviso prévio.





Além disso, aconselha os cidadãos norte-americanos a deixarem Israel enquanto há voos comerciais disponíveis.





Washington justifica as recomendações dizendo que “grupos terroristas, terroristas isolados e outros extremistas violentos continuam a planear possíveis ataques em Israel, na Cisjordânia e em Gaza”.



“Os terroristas e extremistas violentos podem atacar com pouco ou nenhum aviso prévio, visando locais turísticos, centros de transporte, mercados/centros comerciais e instalações do governo local”, alerta.



“O ambiente de segurança é complexo e pode mudar rapidamente”, vinca a embaixada, acrescentando que “o aumento das tensões regionais pode levar as companhias aéreas a cancelar e/ou reduzir os voos de e para Israel”.



