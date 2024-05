José Manuel Anes vê com preocupação aumento da criminalidade juvenil

Foto: Nuno Patrício - RTP

O aumento da criminalidade, no ano passado, em Portugal deve ser encarado com um desafio para a sociedade. É o que defende José Manuel Anes. Ouvido pela Antena 1, o antigo presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo olha para o aumento por exemplo do crime juvenil e diz que o Estado está a falhar.