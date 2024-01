José Paulo Fafe renunciou ao cargo de CEO da Global Media

, anunciou em comunicado.





José Paulo Fafe considera que estão "esgotadas" as condições para o exercício das funções, "nomeadamente os pressupostos essenciais, nomeadamente o necessário entendimento entre acionistas, para levar a cabo a reestruturação editorial que há muito este grupo necessita".







O CEO demissionário argumenta que esse é o "único caminho possível para um reposicionamento dos seus principais títulos e marcas", condição "indispensável para o seu crescimento e expansão".







Ainda no mesmo comunicado, José Paulo Fafe sublinha que "o rigor e a qualidade do jornalismo não se defendem com meras frases de efeito, slogans gastos, ou escondendo factos e realidades indesmentíveis".







"Constrói-se com projeto, com propósito", aponta José Paulo Fafe. Critica ainda a falta de "coragem" de quem prefere "refugiar-se num passado que lhes esconde as fraquezas".







Em tom de crítica, lamenta ainda que muitos se recusem "a fazer o futuro" por "inépcia e incompetência".



Há quatro meses que Fafe exercia as suas funções de CEO do grupo dono de títulos como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, entre outros.



Quatro meses conturbados, sobretudo desde que a Comissão Executiva anunciou, a 6 de dezembro de 2023, que iria negociar "com caráter de urgência" a rescisão de 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".







Semanas depois, no final de dezembro, o grupo Global Media admitiu perante os trabalhadores que se encontrava sem condições de pagar os salários daquele mês. Entretanto, José Paulo Fafe admitiu a possibilidade de despedimento coletivo caso a empresa não consiga atingir o número de rescisões que pretende.