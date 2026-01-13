José Preto, em declarações à Antena 1, afirma que juíza devia dar tempo razoável à defesa

Ouvido, esta tarde, pela Antena 1, José Preto diz também que não designou outro advogado para o representar em tribunal porque isso não resolve nada. O que é necessário, afirma José Preto, é que a juíza dê um tempo razoável à defesa para se inteirar do processo.Têm sido várias as vozes a defender este caminho para resolver a ausência de José Preto do tribunal. Uma ausência motivada por uma pneumonia e por uma virose.Ora, o advogado escolhido por José Sócrates em novembro, depois da renúncia de Pedro Delille, considera, no entanto, que essa não é a solução. José Preto insiste nas críticas à juíza Susana Seca e afirma que a magistrada está a atrasar, ainda mais, o processo.Nesta entrevista à Antena 1, o advogado José Preto refere que não tem qualquer diferendo com José Sócrates e esclarece que tomou a decisão de renunciar para não prejudicar o arguido.