Um jovem de 16 anos está desaparecido no mar. O alerta foi dado na praia de Salgueiros em Vila Nova de Gaia, às 18h30 de sexta-feira. As buscas começaram de imediato e foram suspensas às oito e meia da noite.

Nas operações, estiveram os bombeiros de Vila Nova de Gaia, Coimbrões e Aguda, Polícia marítima e um helicóptero da força aérea portuguesa.



As buscas vão ser retomadas às 7h00 da manhã de sábado. O comandante do Porto do Douro, Salvado Pires, deixa o alerta para o cuidado redobrado a banhos nesta época do ano.